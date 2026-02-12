De Zerbi una suggestione che merita attenzione. La stessa visione del calcio di Paratici e le scelte di rottura del diesse

Roberto De Zerbi alla Fiorentina? Una suggestione che merita attenzione. Dell'argomento ne parla stamani il Corriere Fiorentino, partendo dalla considerazione che il regolamento permette di allenare in serie A dopo essere stato impegnato all’estero (è da poco finita la sua avventura all'Olympique Marsiglia).

Scelte di rottura

Di certo c'è anche che il nuovo ds viola, Fabio Paratici, ha una visione del calcio molto simile a quella del mister bresciano. Fu lui a volere Maurizio Sarri alla Juventus. Una scelta di rottura rispetto alla storia e alla tradizione bianconera che racconta molto del suo pensiero.

Vanoli sotto esame

Senza dimenticare quel riferimento a una “Fiorentina internazionale” che lo stesso Paratici ha utilizzato nel giorno della sua presentazione. Adesso la domanda è: la pazza idea potrebbe trasformarsi in qualcosa di diverso? Intanto Paolo Vanoli è sotto esame, il resto si vedrà.