Marianella: "Corvino un maestro assoluto a livello mondiale nello scegliere e sviluppare il talento"

Si sta disputando in questi minuti Manchester United-Arsenal, partita di Premier League commentata come di consueto da Massimo Marianella. Il noto telecronista ha speso belle parole per Pantaleo Corvino, elogiandone le doti di scouting, mentre parlava di Patrick Dorgu, che la scorsa stagione è passato dal Lecce proprio allo United.

In telecronaca ha detto: “L'ex giocatore del Lecce è una delle innumerevoli intuizioni di Pantaleo Corvino, è andato a pescare questo ragazzo in Danimarca e poi lo ha rivenduto a 40 milioni. Ma quello che è più importante è la scelta del giocatore, e poi la capacità di leggere e sviluppare il talento. E in questo Corvino è un maestro assoluto a livello mondiale”