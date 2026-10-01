UFFICIALE: La Fiorentina pesca da un’affiliata, ecco un promettente classe 2010. I dettagli

La Fiorentina continua a lavorare con grande attenzione al rafforzamento del proprio settore giovanile, mantenendo un solido legame con il tessuto calcistico locale. La società gigliata ha infatti ufficializzato l’arrivo in maglia viola di Andrea Seneci, promettente giovane classe 2010 tesserato con l’US Affrico.

Un arrivo grazie ai centri di formazione

La società è una delle più importanti realtà dilettantistiche del territorio fiorentino e storica società affiliata alla Fiorentina. L’operazione conferma l’efficacia del progetto di collaborazione tra il club di Commisso e i centri di formazione diffusi nella regione, pensati proprio per monitorare da vicino i migliori talenti locali e offrire loro l’opportunità di compiere il salto nel calcio professionistico.

Il comunicato dell’US Affrico: “Un importante traguardo”

La notizia del passaggio di Seneci alla Fiorentina è stata accolta con grande orgoglio dall’US Affrico, che ha celebrato l’ufficialità della cessione attraverso i propri canali social: “Un’altra grande soddisfazione per U.S. Affrico! Andrea Seneci, classe 2010, vestirà la maglia di ACF Fiorentina. Un importante traguardo costruito giorno dopo giorno sul campo, che conferma il grande valore e le opportunità del progetto di affiliazione con ACF Fiorentina, di cui siamo centro di formazione. Ad Andrea vanno i complimenti di tutta la società e gli auguri più sinceri per questa nuova avventura!”.