Ritorno di fiamma sulla fascia? Aria di cambiamento in casa Napoli, manca l'accordo sul rinnovo per un ex obiettivo viola

Aria di stallo in casa Napoli relativa al rinnovo del contratto di Spinazzola: l'esterno in forza ai partenopei, in scadenza, non ha ancora trovato l'accordo con la società del patron De Laurentiis. E la Fiorentina potrebbe affacciarsi per la prossima stagione.

Ritorno di fiamma?

Ancora è presto per parlare di calciomercato, specie in un momento complicato che non dà certezze sul campionato che la Fiorentina disputerà la prossima stagione. Eppure, non è da escludersi un ritorno di fiamma per l'esterno, che già lo scorso gennaio è stato vicino a indossare la maglia della Fiorentina: allora, quando Spinazzola giocava poco nel suo primo anno sotto al Vesuvio, si parlava addirittura di uno scambio per Biraghi.

Tanti occhi addosso

Oggi la panoramica è ben diversa: Spinazzola è un punto fermo del Napoli di Conte ed ha vinto il ballottaggio coi suoi colleghi di fascia, quali Olivera e Gutierrez. Eppure, riporta Radio Kiss Kiss, con la situazione contrattuale ancora in bilico, ben otto club avrebbero chiesto informazioni su di lui. Visti i precedenti, non è assolutamente da escludere ci sia anche la Fiorentina tra di essi.