La probabile formazione della Fiorentina: Vanoli rispolvera la vecchia guardia e c'è un possibile debutto dall'inizio

La Fiorentina riparte da Paolo Vanoli, dopo aver rimediato 3 sconfitte in altrettante giornate di campionato ed esonerato Fabio Grosso. Contro il Venezia serve una svolta e, nella formazione iniziale, il tecnico dovrebbe presentare diverse novità.

Le scelte di Vanoli

Nel giorno del suo ritorno sulla panchina della Fiorentina, Vanoli dovrebbe cambiare la formazione non tanto nel modulo - confermato il 4-3-3 già utilizzato da Grosso - ma negli uomini. Soprattutto in difesa, dove dovrebbero riprendere il posto da titolari tre elementi determinanti nella scorsa stagione e utilizzati invece non con troppa continuità in queste settimane. Sulla destra torna Dodò, in una linea difensiva a quattro in cui la coppia centrale dovrebbe essere composta da Pongracic e Ranieri. L'unico nuovo acquisto presente nella difesa a protezione della porta di De Gea sarà sulla sinistra, ovvero Valdepenas (avanti rispetto ad un altro nuovo arrivato ovvero Joao Mario). Fagioli agirà in mezzo al campo, con Ndour da una parte e Atta - che alla fine ce l'ha fatta a recuperare - dall'altra. Panchina invece per Oulai, per il quale si temeva un lungo stop dopo l'uscita anticipata dal campo contro il Torino. In avanti Beto potrebbe vincere il ballottaggio con Pellegrino e giocare per la prima volta in viola dall'inizio, in un tridente completato da Mastantuono e Njie.

La formazione

4-3-3: De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie.