Gelsenkirchen è impazzita per Dzeko: oltre mille tifosi si presentano al primo allenamento dell'ex attaccante viola - VIDEO

Ormai da qualche giorno Edin Dzeko è un giocatore dello Schalke 04, club di Bundesliga 2 intenzionato a tornare il prima possibile nella massima serie: e per il momento sono primi in classifica. La squadra di Gelsenkirchen domani affronta in casa il Kaiserslautern, e l'ex attaccante viola sembra esser pronto ad esordire.

Bagno di folla perd Dzeko: in piu di mille al primo allenamento del bosniaco

Il classe 10986 già nella giornata di ieri ha preso parte al suo primo allenamento con la maglia dello Schalke, evento che ha attirato molti tifosi. Come testimoniato dal club tedesco tramite i propri canali social, per assistere al primo allenamento di Edin Dzeko sono giunti al centro sportivo dello Schalke 04 oltre 1100 tifosi: dopo il gelo coni tifosi della Fiorentina, una situazione del genere può essere un tocca sana per il bosniaco.

Queste le immagini pubblicate dallo Schalke 04 su X: