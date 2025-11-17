La rivelazione hot di Haaland: "Mancini mi toccava spesso il sedere, ma mi ha fatto segnare due gol"

La Norvegia si è dimostrata, ancora una volta, nettamente più forte dell'Italia. La squadra scandinava può contare, oltre che su un undici più compatto e in forma, su uno degli attaccanti più forti del mondo: Erling Haaland.

La prestazione del bomber norvegese

L'attaccante del Manchester City ha segnato due gol in due minuti sul prato del Meazza, ribaltando definitivamente la squadra azzurra e dando il via libera ai festeggiamenti per la qualificazione matematica della Norvegia ai prossimi campionati del mondo.

La marcatura di Mancini

Haaland ha poi confidato alla tv norvegese dei particolari della marcatura strettissima che Gianluca Mancini gli ha riservato per tutta la serata: “Mancini mi è sempre stato addosso, mi toccava spesso il sedere. A un certo punto mi sono stancato e gli ho urlato 'oh ma che cosa fai?'. Ma poi l’ho ringraziato perché mi ha motivato consentendomi di segnare due gol”.