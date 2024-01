UFFICIALE: Arriva la prima operazione in uscita della Fiorentina, Niccolò Pierozzi saluta

E' ufficiale la prima operazione in questa sessione di mercato della Fiorentina. Niccolò Pierozzi, terzino destro nato a Firenze, saluta e torna in prestito, stavolta in Serie A, alla Salernitana. A seguire il comunicato della società campana:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C.F. Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 del difensore classe ’01 Niccolò Pierozzi. Il calciatore indosserà la maglia numero 27”.

Si dovrebbe dunque trattare di un prestito secco, senza nessun diritto di riscatto. L'intento della società viola, infatti, è quello di far giocare di più il classe 2001 di Rifredi. A seguire anche il post sui social della Salernitana di Pippo Inzaghi: