A Radio Bruno ha parlato l'ex portiere Marco Amelia, che è intervenuto anche sul prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, il Viktoria Plzen. Queste le sue parole: “Contro la Juventus la squadra viola ha dimostrato di poter dare filo da torcere a tutte le italiane, ma anche di avere cali importanti durante il campionato e le singole partite. Italiano ha portato un calcio propositivo e che diverte, non è riuscito a portare a casa coppe, ma ci è andato vicino. De Rossi? E' un profilo che a Firenze farebbe bene, perché il club è in crescita”

E su Terracciano: “Conosco bene Savorani. E' uno dei migliori, sa far migliorare chi lavora con lui e lo abbiamo visto con Pietro alla Fiorentina”

E sul Viktoria Plzen: “E' un ambiente molto caldo, perché i tifosi e lo stadio ti racchiudono nella loro passione. Difficile esprimersi, ma credo che la Fiorentina sia più forte in tutto rispetto al Plzen e credo che nelle due partite la squadra viola è la favorita”.