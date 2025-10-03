"La Fiorentina ha iniziato un progetto con Pioli e deve portarlo avanti. E poi, chi arriverebbe di meglio al suo posto?"

“Non c'è un reale rischio in merito a Stefano Pioli: l'allenatore è una garanzia e la Fiorentina, non dimentichiamolo, gli ha fatto un contratto triennale con uno stipendio elevato”. Così il giornalista Giuseppe Pastore a Cronache di Spogliatoio, parlando del momento viola: “La squadra non è perfetta ma sono stati fatti investimenti importanti, come quello per Piccoli e per i riscatti di Fagioli e Gosens. La società ha speso e non penso proprio che un'eventuale sconfitta con la Roma possa comportare l'esonero di Pioli, anche perché chiunque arrivasse al suo posto troverebbe una situazione di troppa pressione”.

“Domenica la Fiorentina farà bene”

Poi ha aggiunto: “Firenze non è una piazza che cambia allenatore facilmente, però è anche vero che Pioli deve cominciare a fare risultati. Non dico che la vittoria di ieri sia stata scontata, però quella con la Roma è una partita che può svoltare la stagione. Mi è piaciuto il post di Gosens sui social, penso che la Fiorentina possa fare una grande prestazione domenica. L'uscita dal tunnel, seppur lentamente, sembra vicina”.

“Spalletti è insostenibile”

Infine, tornando su Pioli: “Ribadisco: chi arriverebbe al suo posto? Spalletti ha un ingaggio elevatissimo, troppo per la Fiorentina. Non ha senso iniziare un progetto con Pioli e sostituirlo alla sesta giornata, come ha fatto negli ultimi anni lo United con i suoi allenatori. Se scegli Pioli, devi andare avanti con lui a meno che la situazione non diventi davvero tragica".