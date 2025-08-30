UFFICIALE, Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore della Fiorentina. La formula e il suo numero di maglia

Dopo le foto di ritiro e la firma sul contratto di ieri, adesso è ufficiale: Hans Nicolussi Caviglia è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. A darne annuncio è lo stesso club gigliato con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, il calciatore Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia F.C”.

“Nicolussi Caviglia, nato ad Aosta il 18 giugno 2000, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e, dopo aver esordiato in Serie A con la maglia bianconera, nel corso della sua carriera, ha giocato, in Serie A, anche con la Salernitana. Nell’ultima stagione con il Venezia è sceso in campo in 35 occasioni, realizzando 4 reti e fornendo 3 assist. Il nuovo calciatore viola vestirà la maglia numero 14”.