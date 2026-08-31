Il colpo di scena: dopo aver dato Beto alla Fiorentina, l'Everton si getta sull'attaccante trattato dai viola

Un giro di attaccanti che continua e un colpo di scena che si è venuto a creare nelle ultime ore.

Dopo aver ceduto Beto alla Fiorentina, l'Everton, la squadra dalla quale arriva il centravanti portoghese, si è messo alla caccia di un altra punta centrale.

Mirino su Balogun

E secondo quanto riportato su X dall'insider, Fabrizio Romano, questa punta è proprio Folarin Balogun, altro nome trattato ieri dai viola, evidentemente senza aver avuto riscontri positivi.

Offerta ufficiale

La cifra richiesta dal Monaco per questo giocatore non è di poco conto, perché si parla di una quarantina di milioni di euro. Comunque un'offerta ufficiale è stata fatta dai Toffees e la trattativa è in corso.