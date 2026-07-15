Ranieri: "Grosso ha portato tanti concetti nuovi, è un punto a favore per noi. La scorsa stagione una lezione"

L'ex capitano della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato ai canali ufficiali della squadra gigliata al termine della terza giornata di allenamenti della preparazione estiva.

Concetti nuovi e lavoro duro

"Stiamo facendo grandi allenamenti ad alta intensità - ha detto il difensore riferendosi agli allenamenti di questi primi giorni - Siamo a disposizione del mister che è arrivato qui con tanta gioia, con tanti concetti nuovi che non vediamo l'ora di apprendere. Lo stiamo seguendo, siamo solo all'inizio ma è questo il momento di lavorare forte".

Grosso e la lezione della passata stagione

Ranieri prosegue soffermandosi soprattutto su Grosso: “È un punto a favore avere un mister con così tanta esperienza, soprattutto per noi difensori, ci darà sicuramente tante indicazione. Dalla stagione scorsa abbiamo imparato una grandissima lezione, abbiamo cambiato pagina".