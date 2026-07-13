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Pressing Torino per Comuzzo: La richiesta della Fiorentina, la proposta del club granata

Redazione /
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Il Torino ha bisogno di un difensore centrale che sia subito titolare e uno degli obiettivi principali, secondo quanto riportato da Tuttosport, è Pietro Comuzzo della Fiorentina

Ha già esperienza

Il centrale viola ha collezionato in totale 91 presenze con la formazione gigliata e ha fatto anche il suo debutto in Nazionale giocando nelle amichevoli contro il Lussemburgo e la Grecia

Venti milioni

La Fiorentina lo valuta oltre 20 milioni di euro, il diesse granata, Gianluca Petrachi, è però al lavoro per cercare di arrivare a un accordo per un prestito oneroso con un’opzione per il riscatto a cifre più basse. 

I contatti con l’entoruage di Comuzzo sono sempre più frequenti e proseguiranno anche in questa settimana. 

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