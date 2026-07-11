Comuzzo sembra il primo indiziato a partire: il difensore ha tanti estimatori in Serie A

Dopo gli arrivi di Viery e Dragusin è chiaro a tutti che la Fiorentina sia costretta a cedere almeno uno dei suoi difensori. E per età e appeal uno dei profili che potrebbe garantire un incasso maggiore al club gigliato e Pietro Comuzzo, reduce da una stagione tutt’altro che esaltante. In giornata è stato fatto il nome del Torino di Abate, società che finora si è interessata maggiormente al giovane centrale.

Il Torino ha chiesto informazioni per Comuzzo, ma non è l'unico club interessato

Come dichiarato questa mattina dal direttore sportivo granata Petrachi, il Torino è alla ricerca di due difensori centrali di qualità, bravi nella costruzione dal basso, in linea con le richieste del nuovo tecnico Ignazio Abate. Il profilo di Comuzzo corrisponde perfettamente alle esigenze del club piemontese, che ha avviato i primi sondaggi per valutare la fattibilità dell’operazione. Ma secondo le ultime voci di mercato ci sarebbe un altro club di Serie A che in questi giorni sta seguendo come si evolve la situazione del classe 2005.

Il Sassuolo di Aquilani vedono in lui il rinforzo ideale

Secondo quanto riportato da Sassuolonews.com, anche il Sassuolo segue con attenzione l’evoluzione della situazione. Alberto Aquilani e la dirigenza neroverde vedono nel giovane viola un elemento ideale per rinforzare il reparto difensivo: giovane, dotato di buona tecnica e con margini di crescita importanti. La società fiorentina ha ricevuto sondaggi da diversi club di Serie A, anche di Bologna e Lazio, segno che il talento del 2005 è ritenuto pronto per una nuova sfida, possibilmente con maggiore spazio di gioco. Per il momento gli interessi di Torino e Sassuolo sono i piu forti e chissà se entrambi possano trasformarsi presti in una vera trattativa, o magari in una vera e propria asta di mercato.