La Lazio ci prova per Comuzzo. E c'è un particolare che potrebbe spingere il difensore viola verso Roma
Tra i nomi in uscita per la Fiorentina c'è anche quello di Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 che troverebbe sempre meno spazio all'interno della rosa viola dopo gli arrivi di Viery e Dragusin.
La Lazio ci prova
Sul ragazzo ci sono diverse squadre interessate. Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, resiste l'interessamento della Lazio per il giocatore viola. Comuzzo rappresenta l'alternativa “low-cost” a Sergi Dominguez.
Un particolare da non sottovalutare
C'è un particolare che potrebbe avvantaggiare l'arrivo di Comuzzo nella Capitale: avendo 21 anni il suo tesseramento non peserebbe sull’indicatore del costo del lavoro allargato. Rimane da capire la posizione della Fiorentina, che potrebbe pensare anche a un prestito, visto che la Lazio ha vincoli stretti sulle spese di mercato.