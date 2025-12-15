Dalle parole pronunciate pochi giorni fa dal direttore generale della Fiorentina, riparte il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, nel suo commento post gara.

“Anche nella sala da ballo del Titanic…”

Ferrara scrive: "Parole del direttore generale soffiate con orgoglio una decina di giorni fa: "C'è una bella atmosfera al Viola Park", Vero. Anche nella sala da ballo del Titanic si racconta che l'orchestra continuasse a suonare mentre la nave stava per andare a picco".

“Un mondo fatato situato a Bagno a Ripoli”

E poi: “Un mondo fatato sistemato nella reggia di Bagno a Ripoli. Cerchiamo possibili soluzioni. Nell'ordine: un dirigente autorevole di esperienza. Nel caso un allenatore specializzato in miracoli. Una mini rivoluzione al mercato di gennaio. Sempre che si siano accorti di quello che sta accadendo. Infine: eventuale cessione della società. In sintesi: iniziare a fare calcio sul serio”.