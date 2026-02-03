VIDEO - La scherzosa richiesta di Masini a Conti: "Se la Fiorentina gioca l'anticipo serale, si può spostare la finale di Sanremo al pomeriggio?"
Sul profilo social del Festival di Sanremo c'è spazio anche per un pizzico di Fiorentina grazie al noto cantante e tifoso viola Marco Masini, che quest'anno parteciperà al Festival in coppia con Fedez.
La scherzosa richiesta
Nello scherzoso video postato sul profilo del concorso canoro più importante d'Italia Masini chiede al presentatore fiorentino: “Ciao Carlo, vista la situazione non è che se la Fiorentina giocasse l'anticipo del sabato sera si potrebbe spostare la finale di Sanremo al sabato pomeriggio?”.
Il video
💬 Commenti (1)