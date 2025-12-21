La 'decisione drastica' di Vanoli: la Fiorentina cambia capitano
Per la partita contro l'Udinese, Paolo Vanoli ha scelto di schierare la Fiorentina con una difesa a quattro. Ma c’è un’altra novità che riguarda le dinamiche interne del gruppo.
Il capitano prescelto
Il capitano della squadra, infatti, non sarà il difensore Luca Ranieri, che scenderà in campo dal primo minuto, ma il portiere David De Gea. Una decisione, quella presa dal tecnico viola, che probabilmente è orientata a dare un segnale soprattutto all'intero spogliatoio.
E Ranieri…
Ranieri sarà invece il vice-capitano nella gara contro l'Udinese che la Fiorentina si appresta a giocare.
