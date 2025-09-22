Rabbia e delusione. Comprensibili i fischi a allenatore, squadra e direttore sportivo della Fiorentina a fine partita.

Bersagli giusti?

Ma, cari tifosi, siete proprio convinti che quelli siano i bersagli giusti? Io ho parecchi dubbi…

Voti e giudizi

Pongracic – 4,5 – Morata non lo beffa, Addai sì.

Piccoli – 4 – Corre come un ossesso senza compicciare niente.

Kean – 4,5 – Quinta partita senza gol e anche senza riuscire a tirare in porta.

Allenatore: Pioli – 4 – Non ne azzecca una né prima, né durante.

