Pioli non ne azzecca una, né prima, né durante, Piccoli corre come un ossesso senza compicciare niente. Ma, cari tifosi, siete convinti che quelli siano i bersagli giusti?
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Rabbia e delusione. Comprensibili i fischi a allenatore, squadra e direttore sportivo della Fiorentina a fine partita.
Bersagli giusti?
Ma, cari tifosi, siete proprio convinti che quelli siano i bersagli giusti? Io ho parecchi dubbi…
Voti e giudizi
Pongracic – 4,5 – Morata non lo beffa, Addai sì.
Piccoli – 4 – Corre come un ossesso senza compicciare niente.
Kean – 4,5 – Quinta partita senza gol e anche senza riuscire a tirare in porta.
Allenatore: Pioli – 4 – Non ne azzecca una né prima, né durante.
