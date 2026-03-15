Sospiro di sollievo per Banda dopo il malore in Napooli-Lecce: il calciatore è stato dimesso dall'ospedale

Arriva un grande sospiro di sollievo per il Lecce e per tutti i tifosi: Lameck Banda è stato dimesso questa mattina dall'ospedale Cardarelli di Napoli dopo il malore accusato durante la partita contro il Napoli.

L'episodio

Il giocatore giallorosso si era accasciato a terra nel corso del match, destando immediata apprensione e ricordando scene che a Firenze, purtroppo, ricordiamo bene. Pur avendo ripreso conoscenza poco dopo, era stato immediatamente trasportato in ospedale per accertamenti.

Paura rientrata

Gli esami a cui è stato sottoposto l'attaccante zambiano hanno dato esito negativo, fugando ogni preoccupazione circa la sua salute. Un sospiro di sollievo per il giocatore, per la squadra e per i tifosi, che avevano trattenuto il fiato in attesa di notizie rassicuranti.