L'ex terzino della Fiorentina Moreno Roggi, oggi procuratore sportivo, a Lady Radio ha toccato alcune tematiche calde in ottica viola. Ecco le parole dell'ex difensore gigliato: "Considerato quanto sta facendo vedere Kayode, punterei molto sul settore giovanile e terrei in considerazione Pierozzi. Anche Milenkovic ha più volte giocato a destra, penso si possa arrivare bene al mercato di gennaio. Ci sono tre mesi per valutare bene una situazione che non è colpa di nessuno. Mi dispiace per il brutto infortunio di Dodô".

“La partita di Udine è la conferma per Terracciano. Una sicurezza, un faro che illumina sempre i naviganti. Credo poco ai numeri e ai moduli, ma molto nelle capacità dei giocatori. La Fiorentina ha giocatori eclettici così come l’allenatore. Al posto di Bonaventura penso si possano trovare varie soluzioni, benché sia determinante in certi momenti, è intelligente in campo e aiuta anche gli altri”.

“Lopez a Udine si è messo al servizio della squadra per soddisfare il bisogno del momento. È stato bravo e intelligente in mezzo al campo. La Fiorentina può mantenere un passo da alta classifica, ma ora arrivano due trasferte difficili come Frosinone e Napoli, al di là del momento complesso dei partenopei. La squadra viola sta dimostrando di avere molta forza e può proseguire a portare a casa risultati”.