Malusci: "Il leader di questa squadra è proprio Vanoli. Atta-Fagioli-Oulai il miglior centrocampo possibile"

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "Valdepenas mi piace molto e secondo me deve essere il terzino sinistro titolare, però deve imparare a curare di più la fase difensiva e non pensare solo a spingere. Deve essere bravo Vanoli a istruirlo in questo, perché adattare un centrale a sinistra lo ritengo un po' uno spreco".

“Il mio centrocampo ideale”

Poi ha aggiunto: “Se vuoi fare un 4-2-3-1 Atta è il giocatore che ti garantisce più equilibrio, perché può fare anche il trequartista. Ieri sera in quel ruolo Vanoli ha inserito Goncalves, che ha caratteristiche diverse e sicuramente è più attaccante rispetto all'ex Udinese. Ovviamente quando sta bene Atta è imprescindibile e un centrocampo con lui, Fagioli e Oulai sarebbe veramente il top”.

“Vanoli ha toccato le corde giuste”

Infine: “Con Grosso ho visto una squadra slegata, che non c'era con la testa, dove ognuno giocava per sé. Sicuramente Vanoli è entrato nello spogliatoio con il piglio giusto, risvegliando i calciatori. A questa squadra mancava un leader e allora il leader deve essere proprio l'allenatore, che ha toccato le corde giuste e lo abbiamo visto chiaramente”.