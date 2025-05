Zaniolo, non resta che unirsi ai fischi dell'Olimpico, Fagioli trasforma palloni banali in lampi di gioco. Sconfitti dal peggiore in campo

Sconfitta immeritata, che elimina la Fiorentina dalla corsa ad un posto in Champions e rende problematico anche conquistare un piazzamento da Europa League (incombe l’incubo dell’ennesimo replay Conference!). La Roma vince grazie al suo migliore in campo, il portiere Svilar, e, soprattutto, al suo peggiore in campo, Dovbyk, che inzucca indisturbato oltre l’ultimo secondo di recupero del primo tempo. C’è chi la testa la usa per segnare e chi, i difensori viola, l’aveva già negli spogliatoi.

Centrocampo affollato

Palladino manda in campo i viola con schema conservativo: un 3-6-1 che rende il centrocampo della Fiorentina più affollato di piazza della Signoria…Kean è un Robinson Crosue lasciato solo, senza neanche un Venerdì a fianco.

Voti e giudizi

Zaniolo – 4 – Non gli fa difetto la grinta (perfino esagerata), ma il risultato è modestissimo. Sconcerto quando cicca il pallone in area. Mi dispiace, ma mi unisco ai fischi dell’Olimpico.

Fagioli – 6,5 – Trasforma palloni banali in lampi di gioco.

Marì – 5 – Si perde il centravanti della Roma nell’azione del gol. Unica distrazione, però decisiva.

