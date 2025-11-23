Traversa e cuore: "Kean dimostra di essere un leader"

Travolgente e strabordante in campo, e la traversa ancora trema, di poche ma significative parole quando Doveri ha mandato tutti negli spogliatoi e Kean ha dato la sua valutazione della partita.

Moise c'è

Recita così il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. «Prendiamo sia le cose positive che quelle negative - ha detto a Dazn - e lavoriamoci sopra per tenere le prime ed eliminare le seconde, perché sta a noi andare avanti, ma intanto era importante avere un impatto del genere contro un grande avversario. La traversa? È andata così».

“E' un leader”

E domenica l’Atalanta con la caccia ai tre punti è sempre aperta. «Ci siamo allenati bene e, sì, abbiamo fame». “Kean ha dimostrato di essere un leader per l’ennesima volta, di essere attaccato a questa maglia. Ha giocato da campione. Ma ho fatto i complimenti a tutti. A chi c’è stato dall’inizio come Parisi, a chi è subentrato come Kouadio, Gudmundsson e Fortini”, ha ribadito anche mister Vanoli.