L'esperto di mercato argentino e sudamericano Lorenzo De Santis, intervenendo sulla situazione di Lucas Beltran, attaccante in uscita dalla Fiorentina.

La situazione Beltran

“Siamo all'ultima settimana. La querelle di Beltran va avanti da mesi, ma al River Gallardo ha fatto il suo nome per provare a rivincere la Libertadores. E' convinto che possa esaltare i giocatori che sono già in rosa. Uno come Borja ha bisogno di un compagno con cui fraseggiare. Aumentano le possibilità di un'offerta degli argentini per Beltran, anche perché si sono qualificati ai quarti di finale della Libertadores che si giocheranno a metà settembre. Il River ha problemi davanti. Mi stupirei se il River non provasse l'affondo, che magari non è quello che la Fiorentina si aspetta”.

O River o niente. Però…

“Secondo me al momento per Beltran è River o niente. Poi magari nelle ultimissime ore di mercato si aprono prospettive europee e senza il River Beltran lo accetterà. Ma al momento l'attaccante viola sa che il River ci proverà, ha la parola di Gallardo. Per questo ha rifiutato il Flamengo”.