Si assottigliano le possibilità di rivedere Gosens titolare: Parisi scalda il motore. I dettagli

Dal Viola Park non arrivano buone notizie sul fronte infortunati: secondo quanto riporta Radio Bruno Fazzini molto probabilmente non ci sarà, Gosens se sarà portato a Sassuolo sarà in panchina, difficilmente utilizzabile per più di un quarto d'ora. Situazione da monitorare, il tedesco potrebbe anche essere non convocato, decisive le prossime sedute di allenamento.

Il probabile undici viola

Il cambio modulo non è scontato, ma si lavora ad un 4-3-1-2. Davanti a De Gea ci saranno Dodô, Comuzzo, Ranieri e Parisi, in mediana Sohm, Mandragora e Fagioli, quindi Gudmundsson dietro a Piccoli e Kean. La sensazione è che la difesa a tre prima o poi verrà abbandonata, la Fiorentina ha bisogno di una svolta.