Beltran aspetta, pensa e spera. La Fiorentina vuole risposte dall'argentino

Sarà la cessione di Lucas Beltran una delle operazioni più importanti per la Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato. L'argentino è ancora indeciso sul suo futuro, l'unica certezza è che per lui a Firenze non c'è più spazio.

CSKA forse… In attesa del River

Il numero 9 viola ha messo in stand-by l'offerta arrivata dalla Russia, dal CSKA Mosca, che gli offre un contratto fino al 2030 a 3 milioni a stagione. L'attaccante però aspetta la possibile offerta del River Plate per tornare in patria.

E la Fiorentina vuole risposte

Il tempo passa e la Fiorentina, che comunque ha già preso Piccoli per riempire lo slot che lascerà libero Beltran, pretende risposte velocemente dall'argentino. Nelle casse viola arriveranno poco più di 10 milioni per l'ultimissima parte di mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.