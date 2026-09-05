"Con Pedro la Fiorentina ha preso un giocatore fantastico". I legami geografici che riportano alla squadra di Ranieri

Il colpo dell'ultimo giorno di mercato è stato di quelli roboanti, in grado di cambiare il volto dell'intero reparto.

“Un giocatore fantastico”

Pedro Goncalves ha fatto la storia recente dello Sporting e da Lisbona è arrivato un messaggio chiaro a riguardo, da parte del giornalista Manuel Queiroz, riportato dal Corriere dello Sport. “La Fiorentina ha preso un giocatore fantastico, Pote. Se non ha infortuni, è un grandissimo”.

Legami geografici con gli anni 90

Quando si parla di Portogallo il riferimento non può che andare a Manuel Rui Costa, tornato a Firenze per celebrare il Centenario. Sia lui che Pote avranno in comune anche la nazionalità del centravanti: in questo caso Pellegrino, che farebbe grandi cose anche solo a segnare meno della metà dei gol di Batistuta. Il duo Rui-Bati rese grande e vincente la Fiorentina di Ranieri: il paragone di oggi è solo geografico al momento.