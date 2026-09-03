Bucchioni: “Grosso? Mettere insieme intera nuova squadra difficile anche per Guardiola. A parte Goncalves, la Fiorentina ha preso gli esterni 'rimasti'”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha commentato l’operato viola sul mercato, ma non solo, spaziando tra vari temi di casa Fiorentina.

’Seconda parte di mercato ha visto brusca frenata’

“Ci sono state due fasi del mercato della Fiorentina, che è finito con 13 giocatori nuovi ed un rinnovamento necessario dopo quanto fatto dalla squadra viola lo scorso anno. Paratici è abituato ad avere il portafoglio gonfio, alla Fiorentina ha comprato Atta e Oulaï spendendo un sacco di soldi, poi la seconda parte di mercato ha visto una brusca frenata, nella quale sono mancati gli esterni che sono il pane del calcio di Grosso… alla fine li ha comprati, ma a parte Goncalves arrivato a sorpresa, gli altri danno la sensazione di essere quelli che erano rimasti o ai quali si riusciva ad arrivare coi pagherò”.

‘Bisogna dare tempo a Grosso, perché…’

“È evidente che Paratici non si sia calato nella realtà della Fiorentina. Il mercato si è chiuso con 45 milioni di disavanzo, e Commisso ha sempre detto che vuole tenere i conti in regola. La speranza è che Paratici abbia almeno costruito una squadra, ma ci vorrà del tempo. Grosso? La Fiorentina è partita molto lenta e impantanata, sembra ancora carica di lavoro, la velocità non si è mai vista in queste due partite. Grosso ha fatto benissimo al Sassuolo e Paratici ha portato a Firenze un allenatore che conosce e stima, di cui conosce i metodi di lavoro. Bisogna lasciarlo lavorare, a mettere insieme 13 giocatori nuovi, una squadra intera da rifare farebbe fatica anche Guardiola. Le due sconfitte sono state shock, ma a Grosso va dato tempo”.