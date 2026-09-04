"Pedro Gonçalves è un finalizzatore eccezionale e ama giocare dietro la punta. Purtroppo ha avuto un grave infortunio..."

Intervistato da derbyderbyderby.it, il giornalista portoghese di TSF Radio Noticias Tiago Santos ha parlato del nuovo acquisto della Fiorentina Pedro Goncalves: “Stiamo parlando di uno dei calciatori più importanti che lo Sporting aveva in rosa nelle ultime stagioni, nelle quali ha contributo alla conquista di diversi trofei e al raggiungimenti di risultati che il club non vedeva da oltre 60 anni”.

Eccezionale finalizzatore

“E' arrivato allo Sporting - continua Tiago Santos - dal Famelicao, dopo aver avuto anche un'esperienza in Inghilterra al Wolverhampton. Giocava principalmente come centrocampista box-to-box, ma a Lisbona e con Amorim è stato utilizzato più da trequartista, una sorta di numero 10 nel 3-4-3 dello Sporting. E' un giocatore dotato di un'ottima capacità decisionale ed è in grado di mantenersi lucido e brillante per tutto l'arco del match. La caratteristica che lo distingue maggiormente però è la finalizzazione: è molto efficace dentro l'area e sa inserirsi perfettamente. Per questo la sua posizione ideale è alle spalle del centravanti".

Un grave infortunio

Infine: “Nelle ultime stagioni è stato tra i migliori giocatori del campionato portoghese. Purtroppo ha avuto un grave infortunio che gli ha impedito di mantenere, nell'ultima stagione, il livello degli anni precedenti e diciamo che il suo ciclo allo Sporting era giunto al termine. Purtroppo ha sempre trovato poco spazio in Nazionale, dapprima per la presenza di Joao Felix e poi per l'esplosione di Joao Neves”.