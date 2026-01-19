"Gol" anzi no, "fuorigioco" anzi no. La giornata infelice dell'assistente di Doveri

La partita tra Bologna e Fiorentina è stata diretta da Daniele Doveri, nato a Volterra ma della sezione di Roma 1. Ma il vero protagonista, suo malgrado, della gara è stato il suo assistente di linea Domenico Fontemurato che si è visto fare due overrule grazie al fuorigioco automatico.

Fuorigioco oppure no

Tiene giù la bandierina dopo la rete segnata da Ndour, ma c'è fuorigioco di partenza di Parisi, che innesca l'azione sulla destra, mandando Dodo sulla fascia.

Poi alza la bandierina su un altro cross di Dodo per Piccoli, indicando la posizione a suo dire irregolare dell'attaccante viola, che però è tenuto in gioco da un piede di Heggem.

Tutto bene invece in occasione del gol di Mandragora; non c'è offside di Gudmundsson, tenuto in gioco da Casale prima del cross messo in area dall'islandese.

Niente rigori

Proteste della Fiorentina per un tiro di Parisi che carambola sul braccio di Heggem. Il giocatore rossoblu ha però lo stesso attaccato al corpo, quindi il suo intervento non è punibile. Reclama il Bologna su un anticipo di Comuzzo su Castro. L'attaccante va giù ma è lui, eventualmente a commettere il fallo.