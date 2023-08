Giuseppe Rossi ha da poco dato l'addio al calcio giocato e ha salutato su Instagram le società ed i tifosi delle squadre in cui ha militato in carriera. Tra queste c'è ovviamente anche la Fiorentina.

Ecco cosa ha scritto il classe '87 italiano su Instagram, dedicando un gran bel post ai colori viola: "Che dire…GRAZIE INFINITE Firenze e Fiorentina !! Il nostro percorso insieme e’ stato uno dei più belli…non solo per i risultati in campo ma, forse ancora più importante, il rispetto nei confronti miei e della mia famiglia. Sarò sempre grato per la vostra accoglienza! Vedrete che ogni tanto ci ritroverete per le vie del centro 😉!!

“Un onore immenso vestire la maglia Viola! Emozioni che mi porterò per sempre nel cuore. Vi voglio bene 💜💜💜💜💜”