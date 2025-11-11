A Toscana TV l’ex difensore gigliato Roberto Galbiati ha analizzato il 2-2 di Marassi della Fiorentina, che è uscita con un punto da Genova. L’ex calciatore viola si è soffermato soprattutto sulle difficoltà difensive della Fiorentina.

‘Vanoli dovrà lavorare molto sulla fase difensiva’

“Almeno si è vista una Fiorentina col cuore, una squadra che ha fatto la partita che doveva fare, con pochi fronzoli. Le reti del Genoa sono due frittate della Fiorentina, una costante che prosegue, Vanoli dovrà lavorare molto su questo. Il nuovo allenatore viola ha iniziato a lavorare sulla testa dei giocatori e credo che qualcosa si sia già visto perchè la squadra ha letto nel modo giusto i momenti della partita”.

‘Comuzzo deve giocare’

“Era importante non perdere la partita, contento per il gol di Piccoli che ha fatto una buona partita. I giocatori viola hanno dimostrato che tengono alla maglia della Fiorentina, più di altre volte. La Fiorentina ha un problema evidente sulle palle inattive, anche per questo motivo farei giocare Comuzzo, che ha le doti migliori nella marcatura e nella grinta. Serve sostanza in questo momento, e non può fare peggio dell’attuale Pongracic. I difensori oggi hanno grandi difficoltà nelle marcature”.