Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, non ha risparmiato critiche all'indirizzo dell'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ma anche della società per l'ultimo mercato condotto.

Renato Zero Vanoli

"Renato Zero Vanoli (in questo caso Paolo diciotto, come i punti in classifica) - ha scritto Ferrara sul proprio giornale - continua a cantare "I peggiori anni della nostra viola" e insiste sul fatto che bisogna lavorare per evitare di buttare via punti nel finale di partita. Dieci punti regalati nei minuti di recupero forse sono un record".

“Un difensore e pure da recuperare, perché?”

E poi: "Perché una società che aveva bisogno come il pane di rinforzi difensivi ha preso un difensore da risistemare fisicamente solo l'ultimo giorno di mercato? Mah. Momento buio.