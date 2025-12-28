Guida tiene in pugno la partita. Regolare il gol del Parma. I viola protestano per due rigori, ma...

Marco Guida si conferma uno degli arbitri più in forma in questa stagione. Dirige bene una gara che, per il valore della partita in ottica salvezza, poteva incendiarsi molto di più. Decisioni giuste anche sugli episodi più dubbi.

Le proteste viola

Dopo appena quattro minuti, la Fiorentina chiede un rigore: Parisi slalomeggia, in area viene affrontato da Bernabè che sembra non toccarlo. Il giocatore viola finisce a terra, Guida è molto vicino all’azione e fa segno che non c’è nulla, le immagini al rallentatore gli danno ragione. Proteste viola anche nella ripresa, quando Sorensen atterra Kean in area gialloblu: il tocco, se c'è, è minimo e l'attaccante della Fiorentina accentua molto il contatto. Anche in questo caso la decisione di Guida sembra corretta.

Gol del Parma

Nessun dubbio sulla bontà della rete di Sorensen: sul cross di Benedyczak, Pellegrino liscia il pallone, fornendo involontariamente l’assist per il compagno, tenuto in gioco sicuramente da Dodo e Comuzzo (forse anche da Fortini).