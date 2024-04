Ai canali ufficiali del club orobico ha parlato il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi, nel postpartita di Fiorentina-Atalanta. Queste le parole del miglior uomo in campo per la formazione di Gasperini, che ha salvato più volte la porta nerazzurra: "“Siamo convinti che a Bergamo sarà un’altra partita, a livello di fisico e di gioco. Nel primo tempo eravamo imballati, mentre il secondo tempo siamo stati in crescita. Normale che le avversarie quando noi ci apriamo per fare la partita hanno molte più occasioni.

La mia partita è stata buona forse per le pagelle, ma io non sono contento. Ho ancora da migliorare molto, anche nell'aiuto dei miei compagni. Devo continuare ad allenarmi come sto facendo".