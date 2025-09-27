Lautaro e Pio Esposito piegano la strenua resistenza del Cagliari e l'Inter vola a 9 punti. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
L'Inter di Chivu rispetta il pronostico e batte il Cagliari a domicilio. Sono bastati due gol per battere la strenua resistenza della squadra sarda, che si è battuta fino alla fine contro i favoriti nerazzurri.
La partita
Ad aprire il match una rete di Lautaro Martinez al 9' del primo tempo con un bel colpo di testa su assist di Bastoni. Raddoppio nerazzurro nel finale con il tanto acclamato Pio Esposito, che segna il suo primo gol in Serie A davanti al fratello rossoblù Sebastiano. Da segnalare, prima del 2-0, il palo colpito dall'ex Fiorentina Michael Folorunsho.
La nuova classifica
La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 12, Juventus 11, Inter 9, Milan 9, Roma 9, Cremonese 9, Atalanta 9, Como 8, Udinese 7, Cagliari 7, Bologna 6, Torino 4, Lazio 3, Sassuolo 3, Verona 3, Fiorentina 2, Genoa 2, Parma 2, Lecce 1, Pisa 1.