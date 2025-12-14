Brovarone: "Vanoli ha seguito le orme di Pioli e non ha portato niente. Hai messo due toppe tra ds e allenatore"

L'intermediario di mercato, Bernardo Brovarone, intervenuto su Radio Bruno, ha puntato il proprio dito sul tecnico della Fiorentina e sulla squadra, dopo quanto accaduto col Verona.

“Vanoli non ha portato niente - ha detto - ha deluso. Lo stimo solo come uomo, per il resto mai piaciuto. De Gea è stato un anno fermo perché non lo voleva nessuno. Gli ultimi anni al Manchester United era una papera continua, anche se l'anno scorso è stato mezza squadra. Tanti elementi della rosa vengono pagati un'esagerazione, ma al 15 dicembre sono già in B. A oggi ce la meritiamo: c'è un'arrendevolezza imbarazzante”.

E poi: “Hai cambiato ds e allenatore? Si ma chi hai preso Nessuno che fosse da Fiorentina. Hai messo due toppe e rappresentano questo: toppe. Vanoli ha seguito le orme di Pioli dopo un fallimento totale, senza dare idee sue. Non voglio sentire le parole di nessuno, non hanno significato ora perché le loro chiacchiere non si sono mai viste in campo”.