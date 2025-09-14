La Fiorentina Femminile vince contro il Genoa, ma la Serie A Women's Cup termina qui. Fatale la differenza reti per la squadra viola
La Fiorentina Femminile di Pablo Piñones-Arce esce vincente dalla partita di Serie A Women's Cup contro il Genoa, ma nonostante questo la competizione per le giocatrici viola termina qui.
La partita viola
Contro le rossoblù, allenate dall'ex De La Fuente, la Fiorentina riesce a vincere per 2-1, nonostante qualche brivido nel finale. Le viola sono andate in vantaggio al 40' del primo tempo con Omarsdottir, per poi trovare il raddoppio su rigore grazie al perfetto tiro di Severini. Il Genoa ha accorciato le distanze al 69' minuto con l'ex viola Cinotti, senza però riuscire a completare la rimonta nonostante il pressing finale.
Fuori dalla competizione
Nonostante la vittoria la Fiorentina esce dal torneo. Non basta infatti la seconda posizione in classifica nel proprio girone dietro all'Inter. Alla fase finale si qualificano le prime tre dei rispettivi gironi, più la migliore seconda, posizione occupata dalla Juventus grazie alla differenza reti.