Schroffenegger: "Non abbiamo smesso di crederci mai, nemmeno quando eravamo sotto. Vittoria merito di tutto il gruppo, bello essere in semifinale"

E' stata lei a dare il la decisivo per la vittoria della Fiorentina Femminile contro l'Inter, grazie a quel primo rigore parato alla nerazzurra Polli. Così Katja Schroffenegger, portiere viola, ha commentato ai canali societari il passaggio in semifinale di Coppa Italia:

“E' stata una prestazione super da parte di tutto il gruppo, non c'è stato un momento nel quale non ci abbiamo creduto nemmeno quando eravamo sotto di un gol. Noi siamo pronte a tutto e oggi eravamo pronte per i rigori, è bello essere andati avanti e il merito è di tutti”.