Bergonzi: "Fiorentina-Juventus è difficilissima da arbitrare, ma Chiffi ha fatto molto bene. Tra i migliori in campo"

Fiorentina-Juventus 0-1 è stata la partita delle polemiche, non certo per quanto riguarda l'arbitraggio, almeno in primis. Proprio sul direttore di gara della sfida di domenica scorsa, è intervenuto l'ex arbitro Mauro Bergonzi.

Ecco le sue parole, rilasciate alla RAI: “Chiffi è andato molto bene, è stato bravo. Deve essere chiaro che Fiorentina-Juventus non è mai una partita banale, io l'ho arbitrata ed è difficilissima. Ma il direttore di gara ha tirato fuori tutta la sua serenità, difatti è stata accettata ogni sua decione. Indubbiamente tra i migliori in campo”.