In vista della Fiorentina, Inzaghi non vuole rinunciare a Dia: l'ex obiettivo viola potrebbe tornare tra i convocati

Domenica al Franchi arriva la Salernitana, per una partita che la Fiorentina deve vincere assolutamente se vuole rilanciarsi in campionato. Nelle file dei campani - riporta il Corriere dello Sport - potrebbe tornare tra i convocati Dia, assente contro la Lazio a causa di una distorsione alla caviglia rimediata in Nazionale.

Difficile pensarlo titolare, ma Inzaghi cercherà fino all'ultimo di portarlo almeno in panchina per poterlo utilizzare a gara in corso. In attacco dovrebbero quindi essserci Kastanos e Candreva a sostegno di Ikwuemesi.