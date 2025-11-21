Marchionni: "Che peccato vedere la Fiorentina ultima. Con Vanoli può riprendersi, ma i nomi non bastano. La Juve..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina e della Juventus Marco Marchionni è intervenuto a Radio Bianconera per parlare della situazione attuale dei due club, partendo dagli ospiti: “Spalletti deve pensare alla Fiorentina, la Champions viene dopo. La partita è particolare, a Firenze è molto sentita, e la Juve deve dare risposte. Ci si aspetta altro in campionato”.

“Che peccato l'ultimo posto della Fiorentina. Ma credo in Vanoli”

Sulla Fiorentina: “Non me l'aspettavo affatto, conoscendo l'ambiente e la portata degli investimenti. Alla fine è il campo a determinare tutto, anche se sicuramente a Firenze volevano fare un altro campionato. Credo però in Vanoli, con lui la squadra può riprendersi, con la consapevolezza che i nomi non possono bastare. Vedere la Fiorentina ultima, in generale, è davvero un peccato”.

“Spalletti ottimo allenatore, può svoltare”

E in casa Juve perché si è cambiato? “Vedere facce nuove fa sempre bene, anche perché guardiamo l'allenatore scelto. Spalletti ha mentalità vincente e grande esperienza, anche europea. I giocatori con lui possono cambiare”.