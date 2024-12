Kayode: "Essere scartato dalla Juventus? Non l'ho presa benissimo, l'ho vissuta come una sfida"

Prima di approdare alla Fiorentina, Michael Kayode ha fatto un giro un po' largo, passando anche dalle giovanili della Juventus, dove però è stato scartato qualche anno fa.

“Come ho preso questo fatto? Subito non benissimo - spiega il giocatore a Tuttosport - ma è normale dopo sette anni trascorsi nello stesso contesto”.

E poi: “Con il tempo ho iniziato a viverla come una sfida: un voler dimostrare di poter tornare a quei livelli. Mi ha dato la forza per poter arrivare dove sono adesso. Ecco perché il Golden Boy per me è un po’ il premio del riscatto”.