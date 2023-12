Al TGR RAI Toscana ha parlato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, tornando sul tema Franchi e sullo spostamento della squadra viola per le partite casalinghe in vista dei lavori di restyling. Queste le sue parole: "Come possono partire i lavori al Franchi se ancora lo stadio dove andrà a giocare la Fiorentina non è reale? Dove andiamo noi? C'è un campionato in corso e siamo il lotta per le coppe europee. Chiediamo di bloccare i lavori fino a quando non sapremo dove giocheremo.

Ho parlato con il Ministro dello Sport Abodi. Anche lui è attento a questa esigenza. Bisogna mettersi ad un tavolo e guardare la realtà: il Padovani ad oggi non è una possibilità. Per portarlo a 15-16 mila posti servono più di 5 milioni, con il comune che ha messo 10 milioni. Grazie, ma poi ci vogliono altri soldi per finire uno stadio provvisorio. La politica ha i suoi tempi e li rispettiamo, ma la nostra gestione è totalmente differente. Io non posso lavorare con i tempi della politica. L'investimento fatto dal presidente Commisso sulla Fiorentina deve essere protetto".