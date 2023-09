Colantuono: "Fiorentina? Si qualificherà in Europa anche quest'anno. Bonaventura a Firenze è migliorato ulteriormente"

L'ex tecnico dell'Atalanta, Stefano Colantuono, è intervenuto a Radio Bruno Toscana a pochi giorni da Fiorentina-Atalanta, primo match dopo il rientro dalle nazionali:

“L'Atalanta negli ultimi anni è cambiata radicalmente, soprattutto a livello societario. Sono arrivati dei giocatori di alto target che insieme a Gasperini hanno portato a dei risultati importantissimi”.

E sulla Fiorentina: “Non la vedo male, arrivare in due finali è un grande risultato. La piazzerei fra quelle squadre che si qualificheranno in Europa. A oggi però non sarebbe giusto dare un giudizio sulla squadra, c'è da aspettare qualche altra partita”.

Infine su un suo vecchio giocatore: “Bonaventura una garanzia, un talento nato. Ha raggiunto una maturità importante di ruolo. Sono felice della sua ulteriore esplosione a Firenze”.