Viola in prestito: Rubino apre le marcature e aiuta la sua Carrarese a superare l'Avellino
Appena la sua terza presenza da titolare con la maglia della Carrarese in stagione: tanto è bastato a Rubino per trovare la sua seconda rete in campionato, stavolta arrivata ai danni dell'Avellino. Il talento in prestito dalla Fiorentina si rivela ancora una volta decisivo per i suoi, dopo aver contribuito alla vittoria dello scorso 25 ottobre contro il Venezia per 3-2.
Seconda gioia stagionale
Suo infatti il timbro dell'1-1, arrivato dopo appena 13 minuti: vanifica così il vantaggio di Biasci, con un bell'uno-due concluso con una staffilata da fuori che si insacca alle spalle di Daffara. Il sigillo finale, poi, lo mette Abiuso: tre punti in cascina e decimo posto agganciato.
Quando segna si sente
Non una stagione da protagonista, almeno nel minutaggio, per Rubino: appena 285 minuti concessigli in campionato, che gli sono però bastati per raccogliere due reti a dir poco pesanti.