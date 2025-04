Pasquetta di vittorie per due formazioni under della Fiorentina: trionfo viola al Torneo Nicco Paro e alla Metropolitan Football Cup

Una giornata di Pasquetta contraddistinta dalle vittorie per due formazioni under della Fiorentina che sono scese in campo ieri nella finale della Metropolitan Football Cup, dedicata alle squadre U12 e in quella del Torneo Nicco Paro, con la squadra U14 protagonista.

Una vittoria a Milano…

A Sesto San Giovanni, Milano, i ragazzi del 2013 in maglia viola hanno sconfitto ai rigori la formazione dell'Inter, grazie a un 5-3 finale. Nelle ore precedenti i viola avevano trionfato anche su Como in semifinale e sulla Pro Sesto.

…E una a Bagno a Ripoli

Al Torneo Nicco Paro, manifestazione in ricordo di Niccolò Parigi, giovane atleta della Sales scomparso prematuramente nel 2017, la Fiorentina U14 ha vinto in finale contro i serbi della Stella Rossa. Al campo sportivo ‘I Ponti’ di Bagno a Ripoli i viola si sono aggiudicati il titolo grazie alla vittoria finale per 2-0. Per dovere di cronaca ecco la classifica finale: Fiorentina, Stella Rossa, Torino, Bologna, Empoli, Leeds United, Genoa, Sales. Oltre al calcio, in una soleggiata Pasquetta ripolese, una giornata di festa in ricordo di un ragazzo che ci ha lasciato troppo presto.