FOTO - Il curioso esercizio "bendato" di Martinelli con l'Italia U21

Alcune foto curiose quelle pubblicate da La Gazzetta dello Sport e che fanno riferimento all'allenamento odierno dell'Italia U21 di Silvio Baldini, che si sta preparando ai match contro Svezia e Armenia.

Le ragioni dell'esercizio

I ragazzi azzurri si sono presentati oggi per la partitella con una benda su un occhio, a mò di pirati. Un esercizio per migliorare la coordinazione e far sentire meno la fatica al cervello.

Anche Martinelli

Tra di loro anche il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli, anche lui bendato e intendo a difendere i pali della sua squadra.